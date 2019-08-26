Во Львове суд освободил от наказания подростков, напавших на лагерь ромов

Двое старшеклассников, которые напали на лагерь ромов в окрестностях Львова в июне 2018 года, признаны виновными в хулиганстве, но освобождены от наказания. Такое решение принял Пустомытовский райсуд Львовской области, сообщает "Zaxid.Net".
"В августе этого года суд завершил рассмотрение дела по 2 из 14 обвиняемых — Андрею И. и Юрию Г., которые учатся в 11 классе лицея имени Ивана Пулюя. Они заключили соглашение с прокурором о признании вины", - говорится в сообщении.
Суд признал школьников виновными и приговорил к 4,5 годам тюрьмы, однако освободил от отбывания наказания и назначил срок в 1,5 года условно.
В ходе следствия было установлено, что один из старшеклассников "стоял на шухере", в то время как другой начал разрушать лагерь и изгонять ромов с места, где они пребывали.
Суд также продолжает рассматривать дело об остальных 12 обвиняемых.
Следствие не считает атаку на цыганский табор преступлением на почве ненависти.
Напомним, вечером, 23 июня 2018 года во Львове атаковали лагерь ромов, в результате чего погиб один парень и пострадали четыре человека. Как рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, всех нападавших и их организатора задержали. По данному факту уже открыто уголовное производство.
Также известно, что семеро несовершеннолетних задержанных являются учениками львовских школ.
В вою очередь, уполномоченный по правам человека в Украине ЛюдмилаДенисова обратилась к Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой взять под контроль расследование инцидента.
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