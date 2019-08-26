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Во Львове суд освободил от наказания подростков, напавших на лагерь ромов

26 августа, 02:17

Суд также продолжает рассматривать дело об остальных 12 обвиняемых

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Двое старшеклассников, которые напали на лагерь ромов в окрестностях Львова в июне 2018 года, признаны виновными в хулиганстве, но освобождены от наказания. Такое решение принял Пустомытовский райсуд Львовской области, сообщает "Zaxid.Net".

"В августе этого года суд завершил рассмотрение дела по 2 из 14 обвиняемых — Андрею И. и Юрию Г., которые учатся в 11 классе лицея имени Ивана Пулюя. Они заключили соглашение с прокурором о признании вины", - говорится в сообщении.

Суд признал школьников виновными и приговорил к 4,5 годам тюрьмы, однако освободил от отбывания наказания и назначил срок в 1,5 года условно.

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В ходе следствия было установлено, что один из старшеклассников "стоял на шухере", в то время как другой начал разрушать лагерь и изгонять ромов с места, где они пребывали.

Суд также продолжает рассматривать дело об остальных 12 обвиняемых.

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Следствие не считает атаку на цыганский табор преступлением на почве ненависти.

Напомним, вечером, 23 июня 2018 года во Львове атаковали лагерь ромов, в результате чего погиб один парень и пострадали четыре человека. Как рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, всех нападавших и их организатора задержали. По данному факту уже открыто уголовное производство.

Также известно, что семеро несовершеннолетних задержанных являются учениками львовских школ.

В вою очередь, уполномоченный по правам человека в Украине ЛюдмилаДенисова обратилась к Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой взять под контроль расследование инцидента.

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Источник: Сегодня

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