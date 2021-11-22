Во Львове бездомных будут вакцинировать от коронавируса

Пункт вакцинации будет работать с 11:00 до 18:00

В пункте будут вакцинировать бездомных / Коллаж "Сегодня"

Во Львове организуют пункт вакцинации от COVID-19для бездомных. Работать они начнут в следующую пятницу, 26 ноября.

Об этом сообщает горсовет Львова.

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Где будет пункт вакцинации

Пункт вакцинации будет находится в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан, на ул. Кирилловской, 3а. Он будет работать с 26 ноября с 11:00 до 18:00.

"Такой пункт вакцинации мы создаем с целью дать возможность тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, вакцинироваться и иметь защиту от болезни", – утверждают в горсовете.

Анонимная вакцинация?

В сети распространили информацию, якобы на Закарпатье вводят анонимную вакцинацию от коронавируса. Это, по данным СМИ, проект для людей, которые получили фальшивый COVID-сертификат, но изменили свое решение и хотят вакцинироваться. В Минздраве говорят, что впервые слышат о такой инициативе.

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