Во Львове для десантников 80-бригады устроят праздничную релакс-зону

Сегодня, 06:39

На благотворительное мероприятие "Защитнику – Слава!" приглашены более 400 человек

Фото: ЛГС
Фото: ЛГС

В День Независимости Украины, 24 августа, в Музее народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого по случаю 27-й годовщины независимости нашего государства состоится благотворительное мероприятие "Защитнику – Слава!".

Музей "Шевченковский гай" – это богатое историко-культурное наследие, уникальная природно-ландшафтная зона, особое место для творчества, семейного отдыха и восстановления сил. Именно здесь 24 августа будут праздновать День Независимости воины легендарной львовской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

"Это благотворительная акция и на нее мы приглашаем 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду. Это 100 семей, более 400 человек, собственно, хотим создать для них такую релакс-зону, потому что приглашены воины, которые вернутся из зоны боевых действий. Вся программа, которая планируется в настоящее время, будет подчинена именно для того, чтобы объединить родителей, детей, и создать им такую добрую атмосферу", – рассказывает Надежда Белл, заведующий этно-культурологического отдела Музея народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого.

В программе празднования: разные мастер классы, флешмоб "Героическая песня", театральное представление "Швейк во Львове", мастер-класс по тхэквондо от тренера национального класса Александра Колба, праздничный концерт с участием эстрадных и фольклорных коллективов и еще много интересного.

Ранее мы писали о том, как во  Львове  встречали бойцов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, вернувшихся из зоны боевых действий на востоке Украины. Десантники прошли маршем по маршруту: ул. Стрыйская – ул. Героев Майдана – ул. Сахарова – ул. Коперника – пр. Свободы. Участие в мероприятиях приняли около тысячи военнослужащих и их родных.

Также мы писали, что в Киеве  на военном параде в честь Дня Независимости будет представлено новейшее вооружение украинского производства.
День Независимости, ВСУ, воины, во Львове

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"Сегодня"

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