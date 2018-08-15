В Одессе нацгвардейцы устроили акцию ко Дню независимости: появились фото и видео

Сегодня, 09:37

Бойцы Нацгвардии решили выразить свой патриотизм

Фото: Думская
Фото: Думская

Ко Дню независимости Украины бойцы Южного оперативно-тактического объединения Национальной гвардии Украины запустили флешмоб "Ми – це Україна". Как сообщает "Думская", гвардейцы выстроили слова фразы своими телами и произнесли их.

"Этой акцией мы демонстрируем, что мы не только военные, которые обеспечивают законность и правопорядок в государстве, но и патриоты Украины", — заявил участник акции, солдат Александр Ильящук.

Всего в мероприятии приняли участие 127 одесских гвардейцев, которые передали эстафету коллегам из Западного оперативно-тактического объединения НГУ.

Напомним, ранее в Министерстве обороны раскрыли некоторые новшества, которые украинцы смогут увидеть во время парада ко Дню независимости в Киеве. Одним из нововведений будет новое воинское приветствие – "Слава Украине – Героям слава", которое утвердил глава государства.

Также мы писали, что военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.
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