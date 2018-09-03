На вокзале в Одессе иностранец угрожал взорвать поезд

Сегодня, 11:28

Мужчину правоохранители разыскивали за незаконный оборот наркотиков

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Одессе на железнодорожном вокзале иностранец угрожал взорвать поезд. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

"Мужчина заявил, что взорвет поезд. Состав, железнодорожный вокзал и прилегающая к нему территория были обследованы специалистами взрывотехнического управления. Никаких взрывных устройств не обнаружено", – рассказали правоохранители.

Злоумышленника правоохранители уже задержали. Он оказался гражданином соседнего государства, которого уже разыскивала полиция за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. На данный момент мужчину уже доставили в отделение полиции. Кроме того, правоохранители продолжают патрулирование города в усиленном.

Не так давно украинские пограничники задержали в международном аэропорту "Одесса" гражданина Узбекистана, которого разыскивали за торговлю людьми. 

Кроме того, в Одесской области, в пункте пропуска "Виноградовка", украинские пограничники задержали гражданина Турции, которого Интерпол разыскивал за разбой. 
Одесса, взрыв, поезд, вокзал, задержание, угрозы, иностранец

Вы сейчас просматриваете новость "На вокзале в Одессе иностранец угрожал взорвать поезд". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: dpsu.gov.ua

Торговал людьми: в аэропорту "Одесса" задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

31 Августа, 12:21

Преступник прибыл в Украину из Стамбула

Происшествия

kyiv.gp.gov.ua

В Киеве иностранец пытался взорвать бывшую сожительницу

27 Августа, 21:45

Граната была приведена в боевую готовность и могла взорваться во время открытия двери
Загрузка...

Одесса

фото из открытых источников

В Одесской области задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом

27 Августа, 17:21

Мужчина пытался выехать из Украины в Молдову

Днепр

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре полиция задержала иностранца за организацию "секс-туров" в Украину

27 Августа, 16:49

На сутенера "работали" несовершеннолетние украинки
Загрузка...