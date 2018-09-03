На вокзале в Одессе иностранец угрожал взорвать поезд

В Одессе на железнодорожном вокзале иностранец угрожал взорвать поезд. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

"Мужчина заявил, что взорвет поезд. Состав, железнодорожный вокзал и прилегающая к нему территория были обследованы специалистами взрывотехнического управления. Никаких взрывных устройств не обнаружено", – рассказали правоохранители.

Злоумышленника правоохранители уже задержали. Он оказался гражданином соседнего государства, которого уже разыскивала полиция за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. На данный момент мужчину уже доставили в отделение полиции. Кроме того, правоохранители продолжают патрулирование города в усиленном.

Не так давно украинские пограничники задержали в международном аэропорту "Одесса" гражданина Узбекистана, которого разыскивали за торговлю людьми.

Кроме того, в Одесской области, в пункте пропуска "Виноградовка", украинские пограничники задержали гражданина Турции, которого Интерпол разыскивал за разбой.