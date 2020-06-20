Во Львове – еще две смерти от COVID-19: в ОГА рассказали подробности

Инфекцию у этих пациентов обнаружили уже после смерти

Во Львовской области, где эпидемия коронавирусной инфекции только набирает обороты, зафиксировали еще две смерти от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

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Болезнь унесла жизни:

63-летнего мужчины. Этого пациента еще 25 мая госпитализировали в Центр легочного здоровья. Скончался больной 17 июня. Коронавирус у него обнаружили уже после смерти, 19 июня.

67-летней женщины. Ее в Центр легочного здоровья привезли 5 июня, но 17 июня инфекция унесла жизнь пациентки. Коронавирус у женщины тоже подтвердили уже после смерти, 19 июня.

Отметим, что с начала эпидемии во Львовской области от COVID-19 скончались 114 человек. Вылечить от опасного недуга удалось 668 зараженных. Всего в регионе коронавирусом заразились 3679 человек.

Напомним, Львовская область за последние несколько недель стала настоящим эпицентром распространения коронавирусной инфекции в Украине. В связи с этим карантин в регионе решили продлить.

Кроме того, ранее главный врач Львова дал прогноз по коронавирусу.

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