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Во Львове ищут пропавшего мальчика: вышел из дома в тапочках

Сегодня, 15:36

Девятилетний ребенок почти не разговаривает

Фото: Нацполиция
Во Львове ищут пропавшего мальчика: вышел из дома в тапочках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/41c/ee8/5c641cee8aa0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/41c/ee8/5c641cee8aa0b.jpg Запад Девятилетний ребенок почти не разговаривает

Во Львове сегодня, 13 февраля, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 9-летний сын, Левон Серобян, около 14.00 вышел из дома в тапочках и без верхней одежды и ушел в неизвестном направлении. Ребенок почти не разговаривает.

Приметы: рост 138 см, глаза синие, темно-коричневые волосы. Был одет: шерстяной свитер светло-голубого цвета, темно-синие брюки с надписью, тапки.
"Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, срочно позвонить на оперативную линию "102", – добавляют в полиции.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

 

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Тег ребенок, поиски, пропал, мальчик

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