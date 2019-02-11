Во Львовской области судят горе-отца, по вине которого погиб ребенок

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы

Фото: Facebook

Во Львовской области судят горе-отца, по вине которого погиб ребенок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dab/b97/5c5dabb9727b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dab/b97/5c5dabb9727b7.jpg 2019-02-11T06:20:00+02:00 Запад Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы

Во Львовской области сотрудники прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении жителя Каменка-Бугского района, по вине которого погиб ребенок.

Трагический инцидент произошел 23 апреля 2018 года в с.Старый Добротвор Каменка-Бугского района.

В тот день, около 17.30 мужчина рыбачил на берегу реки Западный Буг вместе со своей трехлетней дочерью. Однако, когда девочка исчезла из поля зрения отца и направилась в неизвестном направлении,рыбак не отвлекся от любимого занятия.

Между тем девочка, встав на бетонные плиты под мостом, не удержала равновесия, упала в воду и утонула.

В настоящее время дело находится на рассмотрении в Каменка-Бугском районном суде.

За безответственное отношение к своим родительским обязанностям правонарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области трагически погибла трехлетняя Виктория Плотникова, которая с 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг.

Также мы писали, что на Закарпатье в реке Иршавка утонули 68-летний мужчина и его 4-летний внук.Оба – жители села Брид Иршавского района.

Ранее во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, провалившегося под лед на местном озере

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