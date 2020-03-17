Во Львове из-за коронавируса перепрофилируют швейные заводы: что будут шить

Во Львове в связи с распространением коронавируса швейные предприятия перепрофилируют для пошива костюмов биозащиты. Об этом сообщила во время сессии депутатов Львовского горсовета заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Галина Сличная.

Так, швейные компании, которые работают во Львове, имеют перепрофилироваться и шить костюмы биозащиты для больниц.

Так же Сличная добавила, что сегодня в медучреждения передали 2 тысячи одноразовых костюмов биологической защиты.

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"Костюмы есть сейчас в больницах, но мы для себя дадим четкий отчет, что эти костюмы должны регулярно меняться, и их должно быть много", - говорит Галина Сличная.

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Напомним, недавно парламент определил категории лиц, которым доплатят за опасную работу. Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым предусмотрены серьезные надбавки для медиков, работающих с зараженными опасным вирусом пациентами – врачи получат надбавки к зарплате до 200%.

Кроме того, во Львовской области ужесточили карантин из-за коронавируса. Передвижения по территории области ограничили и запретили собираться группами более 10 человек.

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