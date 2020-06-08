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Во Львове из-за коронавируса закрыли суд

8 июня, 01:05

Елена Вус Елена Вус

9 июня работу суда будет приостановлено

Лычаковский районный суд Львова временно останавливает работу. У одного из судей подтвердился диагноз коронавирус COVID-19.

Об этом сообщается на сайте "Судебная власть Украины".

"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова на коронавирусом COVID-19, во вторник, 9 июня, работу суда будет приостановлено с целью проведения дезинфекции помещения. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области отложили смягчение карантина из-за увеличения числа заболевших коронавирусом – действие ограничений продлили на неделю, до 12 июня.

Отметим, что ранее мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал рекордное количество новых заболевших COVID-19 во Львовской области и назвал три причины, которые этому способствовали.

Также сайт "Сегодня" писал, как выходят из карантина города Украины.

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суд Львов судья коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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