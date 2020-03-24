Во Львове коронавирус подозревают у 79 человек

По данным мэрии, 40 человек находятся в больнице, и еще 39 самоизолировались

Во Львовской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находится 40 пациентов, еще 39 человек – на самоизоляции.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, сообщили на официальном сайте горсовета.

"По состоянию на утро (24 марта – Ред.) мы имеем во Львовской областной инфекционной больнице 40 больных, у которых есть подозрение, но еще нет результатов тестирования. 39 находятся на самоизоляции", - сказал он.

Садовый напомнил, что в городе инфицирование подтвердили у двух человек.

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"У нас уже есть два подтвержденных случая. Один из них – врач, господин Андрей, с которым я вчера говорил по телефону. Он чувствует себя хорошо, фактически, у него коронавирус протекал спокойно и даже без температуры. Но он молодец, что находился на самоизоляции", – заявил градоначальник.

Также заболела женщина – после подтверждения инфицирования она находится на самоизоляции.

"Большая просьба ко всем, чтобы мы придерживались карантина, были дома, ведь сейчас проще потерпеть, чем потом заболеть и потерять нервы и здоровье на лечение", - подчеркнул Садовый.

Напомним, что первый случай COVID-19 во Львове подтвердили 20 марта.

После этого мэр города объявил о введении чрезвычайной ситуации в регионе с полуночи 24 марта.

Также стоит напомнить, что режим чрезвычайной ситуации установлен уже в девяти областях: Черновицкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской, Донецкой и Харьковской.

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