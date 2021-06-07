Во Львове маршрутка врезалась в дерево: пять пассажиров в больнице (фото)

ДТП с маршруткой во Львове. Фото: Варта Львів
Во Львове в ДТП попало маршрутное такси с пассажирами. Маршрутка №11 врезалась в дерево, пять человек пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Отмечается, что ДТП произошло утром 7 июня на ул. Левандовской.
ДТП с маршруткой во Львове. Фото: Варта Львів
"В результате столкновения пострадали пять пассажиров. Им оказали медицинскую помощь и госпитализировали", – говорится в сообщении.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал в Facebook, что по предварительным данным, водителю маршрутки стало плохо во время движения.
Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
Напомним, на международной трассе Киев – Чоп недалеко от Ровно произошло ДТП, два человека погибли в аварии, еще два получили серьезные травмы.
Кроме того, в Винницкой области женщина за рулем насмерть переехала бывшего и сбежала.
Также в Херсонской области в ДТП пострадали шестеро детей. Подробности в сюжете "Сегодня":