Во Львове маршрутка врезалась в дерево: пять пассажиров в больнице (фото)

Полиция сейчас выясняет все детали ДТП на улице Левандовской – предполагается, что водителю стало плохо за рулем

ДТП с маршруткой во Львове. Фото: Варта Львів

Во Львове в ДТП попало маршрутное такси с пассажирами. Маршрутка №11 врезалась в дерево, пять человек пострадали.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что ДТП произошло утром 7 июня на ул. Левандовской.

ДТП с маршруткой во Львове. Фото: Варта Львів

Реклама

"В результате столкновения пострадали пять пассажиров. Им оказали медицинскую помощь и госпитализировали", – говорится в сообщении.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал в Facebook, что по предварительным данным, водителю маршрутки стало плохо во время движения.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, на международной трассе Киев – Чоп недалеко от Ровно произошло ДТП, два человека погибли в аварии, еще два получили серьезные травмы.

Реклама

Кроме того, в Винницкой области женщина за рулем насмерть переехала бывшего и сбежала.

Также в Херсонской области в ДТП пострадали шестеро детей. Подробности в сюжете "Сегодня":