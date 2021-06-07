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Во Львове маршрутка врезалась в дерево: пять пассажиров в больнице (фото)

7 июня, 11:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Полиция сейчас выясняет все детали ДТП на улице Левандовской – предполагается, что водителю стало плохо за рулем

ДТП с маршруткой во Львове. Фото: Варта Львів

ДТП с маршруткой во Львове. Фото: Варта Львів

Во Львове в ДТП попало маршрутное такси с пассажирами. Маршрутка №11 врезалась в дерево, пять человек пострадали.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что ДТП произошло утром 7 июня на ул. Левандовской.

ДТП с маршруткой во Львове. Фото: Варта Львів

ДТП с маршруткой во Львове. Фото: Варта Львів

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"В результате столкновения пострадали пять пассажиров. Им оказали медицинскую помощь и госпитализировали", – говорится в сообщении.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал в Facebook, что по предварительным данным, водителю маршрутки стало плохо во время движения.

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Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, на международной трассе Киев – Чоп недалеко от Ровно произошло ДТП, два человека погибли в аварии, еще два получили серьезные травмы.

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Кроме того, в Винницкой области женщина за рулем насмерть переехала бывшего и сбежала.

Также в Херсонской области в ДТП пострадали шестеро детей. Подробности в сюжете "Сегодня":

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