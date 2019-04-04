Во Львове мошенники продавали поддельные старинные монеты
Мужчины притворяясь строителями и предлагали людям купить якобы только найденный антиквариат
Как рассказал "Сегодня" эксперт по безопасности Руслан Болгов, такая схема обмана сейчас очень популярна. Мошенники используют специальные психологические приемы, чтобы сыграть на азарте и жадности жертвы.Руслан уверяет, что случайный человек не будет продавать дорогой антиквариат на улице. Поэтому не стоит реагировать на такие предложения.
"Для этого есть интернет магазины, для этого есть аукционы, для этого есть оценщик. Если вам что-то пытаются впарить на улице, поверьте, скорее всего, есть какой-то подвох", – уверяет эксперт.
Кроме того, отличить настоящую старинную монету от подделки неопытному в этом деле человеку невозможно. И если вы хотите заработать на купле-продаже исторических копеек – обращайтесь к профи.
Напомним, в Киеве нашли монеты с изображением российских императоров.
Также мы писали, что в Киевской области на 4 года посадили любителя монетРоссийской Империи.
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