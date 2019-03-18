На границе с Польшей изъяли древние монеты
Гражданин Германии пытался обмануть таможенников и провезти 29 старинных монет
Во Львовской области пресекли попытку незаконного вывоза из Украины 29 старинных монет.
"Гражданин Германии, который направлялся в Польшу через таможенный пост "Шегини – Медика" на автомобиле Skoda Fabia для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор". Во время проверки у таможенников возникло подозрение о наличии в автомобиле товаров, подлежащих обязательному декларированию и налогообложению", – сообщают в ГФС.
В салоне машины нашли альбомы, где таможенники обнаружили 29 монет, среди которых периода царской России различного номинала 1863 – 1916 годов, две монеты с надписью "Денга" 1743 и 1746 и другие.
Согласно ст. 471 Таможенного кодекса Украины был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Монеты изъяты, их направят на экспертизу.
Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить золотые слитки в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.
Ранее во Львовской области задержали партию "элитной" контрабанды – швейцарских часов. Водитель Mitsubishi Grandis следовал из Польши в Украину после частной поездки через пункт пропуска "Шегини – Медика".
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