На границе с Польшей изъяли древние монеты

Гражданин Германии пытался обмануть таможенников и провезти 29 старинных монет

Фото: пресс-служба ГФС

На границе с Польшей изъяли древние монеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f92/5c5/5c8f925c5a26f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f92/5c5/5c8f925c5a26f.png 2019-03-18T14:44:43+02:00 Запад Гражданин Германии пытался обмануть таможенников и провезти 29 старинных монет

Во Львовской области пресекли попытку незаконного вывоза из Украины 29 старинных монет.

"Гражданин Германии, который направлялся в Польшу через таможенный пост "Шегини – Медика" на автомобиле Skoda Fabia для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор". Во время проверки у таможенников возникло подозрение о наличии в автомобиле товаров, подлежащих обязательному декларированию и налогообложению", – сообщают в ГФС.

В салоне машины нашли альбомы, где таможенники обнаружили 29 монет, среди которых периода царской России различного номинала 1863 – 1916 годов, две монеты с надписью "Денга" 1743 и 1746 и другие.

Согласно ст. 471 Таможенного кодекса Украины был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Монеты изъяты, их направят на экспертизу.

Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить золотые слитки в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.

Ранее во Львовской области задержали партию "элитной" контрабанды – швейцарских часов. Водитель Mitsubishi Grandis следовал из Польши в Украину после частной поездки через пункт пропуска "Шегини – Медика".

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