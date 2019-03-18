Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На границе с Польшей изъяли древние монеты

Сегодня, 14:44

Гражданин Германии пытался обмануть таможенников и провезти 29 старинных монет

Фото: пресс-служба ГФС
На границе с Польшей изъяли древние монеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f92/5c5/5c8f925c5a26f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f92/5c5/5c8f925c5a26f.png Запад Гражданин Германии пытался обмануть таможенников и провезти 29 старинных монет

Во Львовской области пресекли попытку незаконного вывоза из Украины 29 старинных монет.

"Гражданин Германии, который направлялся в Польшу через таможенный пост "Шегини – Медика" на автомобиле Skoda Fabia для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор". Во время проверки у таможенников возникло подозрение о наличии в автомобиле товаров, подлежащих обязательному декларированию и налогообложению", – сообщают в ГФС.

В салоне машины нашли   альбомы, где  таможенники обнаружили 29 монет, среди которых периода царской России различного номинала 1863 – 1916 годов, две монеты с надписью "Денга" 1743 и 1746 и другие.

Согласно  ст. 471 Таможенного кодекса Украины был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Монеты изъяты, их направят на экспертизу.

Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить золотые слитки в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.

Ранее во Львовской области задержали партию "элитной" контрабанды – швейцарских часов. Водитель Mitsubishi Grandis следовал из Польши в Украину после частной поездки через пункт пропуска "Шегини – Медика".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег граница, таможня, монеты, ГФС

Вы сейчас просматриваете новость " На границе с Польшей изъяли древние монеты". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине изменился порядок определения страны-импортера

Сегодня, 12:45

Изменения вступили в силу 17 марта согласно постановлению Кабмина

Пограничники поймали мигрантов из Южной Азии и разоблачили российского организатора

Сегодня, 11:27

Нелегальные мигранты за "путешествие" через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США

На Закарпатье мужчина дважды пытался прорвать границу

16 марта, 13:34

Пограничники дважды за несколько часов пресекли попытки водителя прорваться через границу

Закарпатские пограничники со стрельбой задержали "ходоков" и попали в ДТП

15 марта, 19:03

Четверо нарушителей оказали злостное неповиновение требованиям правоохранителей

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы

Умерла Юлия Началова

7 женских имен, которые "притягивают" счастье

Валерию готовы разорвать в России из-за Зеленского

В России умерла певица Началова: названа причина

Генерал рассказал, когда случится военное вторжение в Украину

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Умер народный депутат Украины: подробности

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

В России умерла известная певица Юлия Началова
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Умер бывший муж Лолиты

Украина отомстила за пленных моряков, сделан серьезный шаг