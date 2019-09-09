Во Львове мужчина украл водку и умер возле магазина

Игорь Зинкевич/Facebook

Во Львове мужчина умер после того, как его поймали работники магазина на краже бутылки водки. Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По словам свидетелей, мужчина украл бутылку водки, после чего его поймали работники магазина и вызвали полицию. Не дождавшись полиции мужчина вышел из магазина, упал и умер.

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Ранее в Киеве в Голосеевском районе водитель грузовика умер во время движения. По словам очевидцев происшествия, во время движения водителю грузовика MAN стало плохо, авто потеряло управление и столкнулось с отбойником.

А смертельно больной украинец скончался на борту спецсамолета. У Александра Горбачева, который через соцсети собрал деньги на возвращение в Украину из США, остановилось сердце. Для перевозки прикованного к постели пациента неравнодушные люди собрали 100 тысяч долларов. Но украинец умер именно на борту специально оборудованного самолета, который вез его домой. Александру был 31 год. Он был полон надежды на выздоровление.

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