Во Львове мужчина устроил стрельбу в торговом центре

По словам очевидцев, мужчина совершил один выстрел.

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Во Львове, где ищут собаку, которая искусала 10 человек, во вторник, 4 февраля, посетитель устроил стрельбу в торговом центре Forum Lviv.

Об этом рассказала ZAXID.NET пресс-секретарь львовской полиции Светлана Добровольская.

В результате инцидента никто не пострадал, а злоумышленника задержали силами Государственной службы охраны.

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У 23-летнего местного жителя изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет. По словам очевидцев, мужчина совершил один выстрел. В тренде Оккупанты требуют от жителей Донбасса отказаться от украинских паспортов: что знает разведка

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич проинформировал, что мужчина устроил стрельбу, вероятно, из-за отношений с девушкой.

По данному факту начали производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в воскресенье вечером, 2 февраля, на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.

Погибшим оказался Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

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