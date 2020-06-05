COVID-19 захватывает Львовскую область: десятки новых случаев за сутки

С начала эпидемии вирус унес жизни 66 жителей области

Во Львовской области, где накануне обнаружили 85 зараженных коронавирусом, СOVID-19 за сутки подтвердили у еще 73 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

Таким образом с начала эпидемии в области зафиксировали 1988 случаев коронавируса. 66 из них оказались летальными, 492 пациентов удалось вылечить. Сейчас в больницах медики спасают 166 человек. Из них в реанимации находятся семь, а на аппарате ИВЛ – 1 больной.

Примечательно, что из 73 новых больных 42 оказались жителями Львова.

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Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал рекордное количество новых заболевших COVID-19 во Львовской области. В частности,он назвал три причины, которые этому способствовали.

Кроме того, в регионе решили не смягчать карантин до 5 июня. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также сайт "Сегодня" писал, как выходят из карантина города Украины.

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