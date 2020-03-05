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Во Львове образовалась пробка на тротуаре (видео)

5 марта, 20:03

Сергей Пономаренко

Автомобили заполонили пешеходную зону, объезжая место аварии

Во Львове водители устроили пробку на тротуаре. По пешеходной зоне они пытались объехать место ДТП. Видео сняли прохожие, которые хотели пройти между автомобилями.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как подо Львовом в результате ДТП разбились шесть машин.

Это случилось на трассе Киев-Чоп, возле села Чишки Пустомытовского района. Причиной цепной реакции стал грузовик.

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Правоохранители установили, что на светофоре житель Закарпатской области, управляя грузовиком DAF, совершил попутное столкновение с автомобилем Dacia Logan, который в свою очередь столкнулся с автобусом БАЗ, который ехал впереди. Далее автобус столкнулся с Ford Kuga, а Ford – с Volkswagen Sharan. В результате столкновения травмированы четыре человека, один из них – 11-летний мальчик.

Также мы писали о том, сколько будет стоить парковка во Львове.Городской совет поделил Львов на пять зон парковки. Самые дорогие стоянки – в центре. Что думают об этом водители Львова – расспросили корреспонденты новостей "Сегодня".

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Львов пробка тротуар

Источник: Сегодня

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