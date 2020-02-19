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Во Львове пьяный водитель бежал с места ДТП, толкая разбитую машину (видео)

19 февраля, 13:16

Пьяный водитель снес целый ряд ограждения и врезался в остановку

Во Львове на улице Сахарова пьяный водитель Peugeot Partner устроил аварию – на большой скорости он снес 18 секций ограждения и врезался в трамвайную остановку.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в ночь на 19 февраля, около двух часов ночи, и был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Позже копам удалось задержать водителя – на соседней улице виновника ДТП остановили, выяснив, что сам шофер и трое его пассажиров были пьяными.

На ролике можно увидеть, как водитель вместе с пассажирами толкают уже разбитый автомобиль, пытаясь сбежать с места аварии.

Позже выяснилось, что за рулем находился 23-летний житель Тернополя. Он отказался проходить проверку на состояние опьянения. На него составили три протокола – за управление в состоянии опьянения, бегство с места аварии, а также за возможное нарушение правил дорожного движения.

Также на водителя и его пассажиров вынесли по два постановления на каждого – за курение в публичных местах и нахождение пьяными в общественном месте.

Напомним, ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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ДТП видео Львов пассажиры пьяный водитель

Источник: Сегодня

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