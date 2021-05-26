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Во Львове на железнодорожном вокзале нашли более полкило ртути

26 мая, 15:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Очевидцы сообщили об опасном веществе на вокзале – пары этой жидкости ядовиты для человека

На железнодорожном вокзале во Львове спасатели собрали 610 г ртути.

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Об этом пишет пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что спасателям об инциденте сообщили 25 мая в 13:23. Очевидцы заявили, что на пл. Дворцовая на первом перроне вокзала вблизи свалки разлита ртуть.

/ Фото: ГСЧС

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На место вызова выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы.

Спасатели собрали 610 г разлитой ртути, вещество передали представителю Железнодорожной районной государственной администрации. Пока не известно, откуда ртуть взялась на вокзале.

Напомним, в прошлом году под Львовом обнаружили огромную свалку ртутных ламп.

Кроме того, во Львове возле остановки разлили почти килограмм ртути.

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