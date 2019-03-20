Во Львове ночью подожгли банк
Неизвестные разбили окно и бросили бутылку с неизвестным веществом
Во Львове в ночь на 20 марта, около 4.25 поступило сообщение о пожаре на улице Владимира Великого. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и работники других служб. Установлено, что пожар возник в помещении одного из банковских учреждений.
"Пострадавших нет, эвакуация не проводилась", - сообщают в полиции.
Как предварительно установилено, неизвестные разбили одно из фасадных окон помещения банка и бросили туда бутылку с неизвестным веществом, что могло стать причиной возгорания.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личности злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.
Напомним, не так давно во Львове горел Сбербанк РФ. Огонь уничтожил оргтехнику и мебель на площади 25 квадратных метров.
Ранее центре Львова неизвестные совершили поджог в отделении БМ-банка на площади Старый Рынок.
Также сообщалось, что в центре Луцка неизвестные разбили окна в отделении Сбербанка.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове ночью подожгли банк". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кривом Роге в многоэтажке вспыхнула квартира: из огня спасли женщину
Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы
Пожар на танкерах возле Керчи: пропавших моряков признают погибшими
Все тела погибших, которые были обнаружены при проведении поисково-спасательной операции, были отправлены на родину