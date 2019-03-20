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Во Львове ночью подожгли банк

Сегодня, 11:00

Неизвестные разбили окно и бросили бутылку с неизвестным веществом

Фото: Facebook
Во Львове ночью подожгли банк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/200/4f6/5c92004f607be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/200/4f6/5c92004f607be.jpg Запад Неизвестные разбили окно и бросили бутылку с неизвестным веществом

Во Львове в ночь на 20 марта, около 4.25 поступило сообщение о пожаре на улице Владимира Великого. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и работники других служб. Установлено, что пожар возник в помещении одного из банковских учреждений. 

"Пострадавших нет, эвакуация не проводилась", - сообщают в полиции.

Как предварительно установилено, неизвестные разбили одно из фасадных окон  помещения банка и бросили туда бутылку с неизвестным веществом, что могло стать причиной возгорания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личности злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.

Напомним, не так давно во Львове горел Сбербанк РФ. Огонь уничтожил оргтехнику и мебель на площади 25 квадратных метров.

Ранее центре Львова неизвестные совершили поджог в отделении БМ-банка на площади Старый Рынок.

Также сообщалось, что в центре Луцка неизвестные разбили окна в отделении Сбербанка.

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Тег банк, пожар, полиция, бутылка

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