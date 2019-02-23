Во Львове водителя маршрутки избили за отказ везти школьника бесплатно
Когда парень не показал ученическое удостоверение, водитель выгнал школьника
Во Львове мужчина избил водителя маршрутки за то, что он отказался везти бесплатно его сына и выгнал из автобуса. Об этом на странице в Facebook рассказал сам отец школьников, Юрий Козак.
По его словам, водитель маршрутного такси отказался бесплатно везти его старшего сына, у которого не было при себе ученического удостоверения.
"Поскольку у сына при себе его удостоверения не было, водитель сказал, что на лбу у него не написано, что он школьник, остановил маршрутку и выгнал его. После звонков на горячую линию я понял, что необходимо личное встреча с водителем. И она состоялась. Теперь у него светит под правым глазом, чтобы лучше детей видел, ну а мне светит ст. 125 УК Украины "Нанесение легких телесных", – написал он.
В Нацполиции информацию об инциденте пока не публиковали.
Напомним, ранее на правом берегу Запорожья на дороге произошла драка водителей легкового Lanos и маршрутного такси . Конфликт на дороге закончился тем, что один из мужчин достал из машины бейсбольную биту, разбил стекло микроавтобуса, а потом скрылся.
Также в Вишневом под Киевом водитель маршрутки избил пассажира после замечания в свой адрес. Били мужчину за закрытыми дверями автобуса. Вокруг машины собрались люди и требовали прекратить издевательство, но их никто не слушал. На водителя составили протокол, а его помощника уже объявили в розыск.
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