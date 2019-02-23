Во Львове водителя маршрутки избили за отказ везти школьника бесплатно

Когда парень не показал ученическое удостоверение, водитель выгнал школьника

Фото: Pixabay

Во Львове водителя маршрутки избили за отказ везти школьника бесплатно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg 2019-02-23T13:21:00+02:00 Запад Когда парень не показал ученическое удостоверение, водитель выгнал школьника

Во Львове мужчина избил водителя маршрутки за то, что он отказался везти бесплатно его сына и выгнал из автобуса. Об этом на странице в Facebook рассказал сам отец школьников, Юрий Козак.

По его словам, водитель маршрутного такси отказался бесплатно везти его старшего сына, у которого не было при себе ученического удостоверения.

"Поскольку у сына при себе его удостоверения не было, водитель сказал, что на лбу у него не написано, что он школьник, остановил маршрутку и выгнал его. После звонков на горячую линию я понял, что необходимо личное встреча с водителем. И она состоялась. Теперь у него светит под правым глазом, чтобы лучше детей видел, ну а мне светит ст. 125 УК Украины "Нанесение легких телесных", – написал он.

В Нацполиции информацию об инциденте пока не публиковали.

Напомним, ранее на правом берегу Запорожья на дороге произошла драка водителей легкового Lanos и маршрутного такси . Конфликт на дороге закончился тем, что один из мужчин достал из машины бейсбольную биту, разбил стекло микроавтобуса, а потом скрылся.

Также в Вишневом под Киевом водитель маршрутки избил пассажира после замечания в свой адрес. Били мужчину за закрытыми дверями автобуса. Вокруг машины собрались люди и требовали прекратить издевательство, но их никто не слушал. На водителя составили протокол, а его помощника уже объявили в розыск.

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