Во Львове презентуют книгу Олега Сенцова

Режиссер написал свою книгу во время тюремного заключения в РФ

Олег Сенцов / Фото: AFP

Во Львове стартовала крупнейшая книжная выставка Восточной Европы – Форум издателей, в котором приняли участие писатели со всего мира, три с половиной сотни представителей выставили там более 200 тонн книг.

Форум продлится до 22 сентября, и на последний день запланирована презентация книги "Маркетер" Олега Сенцова, которую режиссер написал во время заключения.

Среди эксклюзивной продукции, представленной на форуме, оказался и альбом с автографом Далай-Ламы, который презентует одесское издательство. Он стоит почти полмиллиона гривен, но доставить и продемонстрировать книгу обещают, если она будет заказана потенциальным покупателем.

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Между тем, посетители Форума признались, что увидели на выставке множество интересного, однако и цены – соответствующие.

"Очень мало купил сегодня, потому что это начало только. Надеюсь на завтра, потому что все только разворачиваются", – рассказал один из посетителей.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Сенцов показал единственный снимок, сделанный в тюрьме. Его он переслал родным накануне 2016 года. По словам украинца, этот снимок был единственным, который удалось сделать в местах заключения.

Также мы сообщали о том, как Олег Сенцов и еще один бывший узник Кремля Александр Кольченко, выступая перед журналистами, рассказали, как оккупанты сделали из них "террористов", о надежде увидеть Путина в Гааге и многом другом. Смотрите пресс-конференцию Сенцова и Кольченко.

Также мы сообщали о том, что Олег Сенцов подчеркнул, что вопрос о признании Крыма российским не может обсуждаться, и выразил удивление распрями внутри страны в течение последних пяти лет.

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