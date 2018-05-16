Во Львове продавец магазина избила восьмилетнюю девочку

Родители требуют наказать женщину. Та же убеждает: школьницу не била, только сделала ей замечание и дернула за косу

Продавщица во Львове набросилась с кулаками на восьмилетнюю девочку за то, что та намусорила возле магазина. У ребенка – ушиб затылка. Родители требуют наказать женщину. Та же убеждает: школьницу не била, только сделала ей замечание и дернула за косу.

Ксения ждала маршрутку – ехала в музыкальную школу. Рассказывает: присела на ступеньки у магазина. Там лежала коробка от сигарет. Отодвинула ее. И тут из помещения выбежала разъяренная продавщица.

"Дернула меня за руку и потянула сюда. У меня из рук выскользнула папка. И я ее ударила в лоб, а она меня дернула за косу и начала бить по голове", – рассказывает потерпевшая Ксения Воробей.

В отчаянии девочка позвонила маме, которая работает неподалеку. Кристина прибежала за несколько минут и вызвала полицию.

"Когда я сюда прибежала – дочь держалась за голову, очень сильно плакала. Говорила, что к нее кружится голова, что тошнит, что ей плохо. Патрульные порекомендовали все-таки вызвать скорую", – жалуется мать потерпевшей девочки Кристина Воробей.

В больнице Ксении диагностировали ушиб затылка. Теперь продавец дает объяснения полиции. Девочку, убеждает – не била, наоборот, сама получила от нее пинка.

"Я ей сделала замечание, на что от нее получила в лоб. Просто реакция такая пошла, что я ее потянула за косичку и сказала, звони маме. Все", – признается продавец магазина Ореста Мазурова.

Хотя произошло все рядом с остановкой общественного транспорта, Ксения говорит: вступилась за нее только одна прохожая. Свидетели нашлись, уже когда ситуация получила огласку в соцсетях. Правда, версии различаются.

"Когда продавщица к ребенку наклонилась и что-то ей говорила, ребенок зарядил продавщице в лоб, наверное чисто рефлекторно, женщина дернула девочку за косичку", – рассказывает свидетель Наталья Шамалюк.

"Продавщица взяла ее за руку и потянула к той пачке. Вот девочка и отбилась от нее. А та в ответ по голове ее стукнула", – говорит свидетель Юлия Коваленко.

Кристина обещает подать в суд на женщину, которая оскорбила ее дочь. Если вину продавщицы докажут, ей грозит до года исправительных работ.

Напомним, 15 марта в полицию обратилась харьковчанка, которая рассказала, что ее несовершеннолетнюю дочь избила няня. Женщина сняла действия сиделки на скрытую видеокамеру. По словам женщины, устройство слежения было установлено для того, чтобы выяснить, откуда на теле ребенка появляются синяки и почему девочка стала беспокойной и раздражительной.

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