Избиение копами бездомного в Сумах: стало известно решение руководства

Руководство патрульной полиции после скандала с избиением копами бездомного в Сумах, которое сняли на видео и выложили в сеть, решило отстранить от работы непосредственных участников избиения, а также их руководителя. Об этом в своем Facebook написал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошитский.

"Вчера вечером в городе Сумы патрульные полицейские ... лейтенант полиции Ковалева Алина и полицейский Бойцун Владислав отреагировали на сообщение о том, что на асфальте лежит неизвестный человек. Мужчину нашли, усадили его на лавку и в процессе общения с ним начали применять физическую силу", – подчеркнул он.

Полицейский начальник заверил, что сразу же после получения информации о поведении копов "было запущено служебное расследование, проводить которое, ради обеспечения максимальной объективности и непредвзятости, было поручено сотрудникам службы мониторинга центрального аппарата Департамента".

Копы, которые принимали непосредственное участие в инциденте, а также их непосредственный руководитель, были отстранены от служебных обязанностей на время проведения служебного расследования.

"По результатам проведения расследования все виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности – вплоть до увольнения со службы в полиции. Такое отношение со стороны патрульных полицейских является крайне неприемлемым, пренебрежительным, и меня лично возмущает как полицейского и офицера. Мы всегда боремся и будем бороться с таким в наших рядах! Все материалы нами передаются в прокуратуру для оценки в рамках уголовного законодательства, а результаты служебного расследования сообщу лично!" – пообещал он.

В свою очередь, член коллегии МВД Антон Геращенко в своем Facebook отметил, что за прошедшие три года "мы набрали 15 тысяч патрульных полицейских через открытые конкурсы в большую семью новых полицейских. Но в большой семье не без уродов. Тысячи патрульных смотря на это видео, не одобряют действия этих двоих, кто не обоснованно применял насилие к этому гражданину. Им не место в патрульной полиции".

Напомним, ранее в Киеве после избиения копами мужчины вспыхнул громкий скандал, а четверых полицейских отстранили от работы на время расследования. Также мы писали о том, как в Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем.