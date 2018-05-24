Во Львове проходит уникальный арт-проект: "глазами художников" о Словении

Сегодня, 16:57

Выставку живописи и фотографии можно посмотреть бесплатно в одном из музеев

Сходить на выставку можно абсолютнно бесплатно. Фото: соцсети
Сходить на выставку можно абсолютнно бесплатно. Фото: соцсети

Пейзажи Словении глазами украинских художников. Уникальную выставку живописи и фотографии можно бесплатно посмотреть в Национальном музее Львова. Ее авторы – Роман Минин, Алексей Яловега, Олег Винник-Штеп и Владислав Бондаренко. Две недели они путешествовали по Словении и переносили на холсты ее красоту. Выставка будет действовать до 3 июня, а затем отправится по другим городам Украины.

"Мы очень близкие. Наши языки достаточно похожи, культура, традиции, история, мы просто должны друг друга знать. Знать, сотрудничать и уважать", – говорит Наталия Прах, посол Словении в Украине.

Напомним, вчера мы писали, что во Львове 23 мая, в 17.00 в Национальном музее им. Андрея Шептицкого, что на проспекте Свободы, 20, открылся  выставочный проект Slovenia/ART scanning и Photoarchive.

По словам организаторов, главное задание этого проекта – поделиться впечатлениями украинских художников, которые путешествовали по Словении Они открыли для себя архитектуру города Любляны, средневековый Пиран и пещеры Постойна Яма, а также самую красивую во всей Словении гору Триглав.

Ранее сообщалось, что в Киеве открылась жизнеутверждающая выставка "Вокруг угла". Привычные натюрморты дополняют зашифрованные послания-атомы, имеющие форму зайцев. Пейзажи рассекают бумажные самолеты, на которых пестрят добрые слова, делающие жизнь человека счастливей.
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Источник:

"Сегодня"

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