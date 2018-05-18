Лица мирных и истории о героизме и боли: в Павлограде открылась уникальная выставка Гуманитарного штаба

В Павлограде открылась выставка Гуманитарного штаба Рината Ахметова с уникальными экспонатами, рассказывающими о ежедневной помощи мирным жителям Донбасса, проживающим на прифронтовой территории.

Экспозиция, открывшаяся 18 мая в Народном музее истории и трудовой славы ЧАО ДТЭК "Павлоградуголь", рассказывает о деятельности самой крупной гуманитарной миссии в Украине – Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Это одна из шести постоянно действующих выставок, представленных в музеях предприятий группы СКМ.

Как заявила специалист программы Фонда Рината Ахметова Татьяна Никитина, миссия Гуманитарного штаба стала действительно исторической:

"Почти четыре года Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает мирным жителям, пострадавшим вследствие вооруженного конфликта на Донбассе. За время работы Штаба удалось спасти жизни более миллиона человек! Ежедневно выдаются продуктовые наборы, оказывается помощь на лечение и реабилитацию. Об этом и рассказывает экспозиция Гуманитарного штаба в Павлограде".

Один из уникальных экспонатов выставки, по ее словам, фотокнига "Донбасс и Мирные".

"Она о войне, у которой много лиц, но самые многочисленные – это лица Мирных. Исстрадавшиеся лица стариков и детей. "Донбасс и Мирные" – это 11 историй о героизме, который проявили мирные жители, пострадавшие в результате вооруженного конфликта. Важно, чтобы голоса этих людей зазвучали и были услышаны. Фотокнига, которую издал Гуманитарный штаб Рината Ахметова, передана представителям международных миссий, посольств и средств массовой информации. Чтобы война перестала быть безликой машиной смерти, а общество не оставалось равнодушным к проблемам мирных жителей Донбасса. К нашей общей боли и беде", – отметила Никитина.

Материалы выставки рассказывают о самых трагических днях, пережитых мирными жителями и волонтерами Штаба, об уникальной роли Гуманитарного штаба в истории Украины. Она поможет сотрудникам ДТЭК, их детям и жителям города получать достоверную информацию о масштабах важной и нужной в это сложное время помощи.

Шахтерам Павлограда близка боль земляков, которые четыре года живут на линии соприкосновения и которым нужны помощь и поддержка. На Павлоградской земле с помощью Штаба нашли приют многие семьи из Донецкой и Луганской областей.