Во Львове простились с Червнем, легендарным боевым командиром УДА (видео)

Во Львове состоялась церемония прощания с легендарным командиром добровольческого батальона "Аратта", заместителем командующего Украинской добровольческой армии Андреем Гергертом (позывной "Червень"), который умер 1 августа после тяжелой болезни.

После двухдневного прощания с бойцом, его похоронили на Лычаковском кладбище, сообщили на официальной странице добровольческого подразделения в Facebook.

Накануне похорон во львовском Доме воина состоялась заупокойная служба, а цветы и венки к гробу воина люди несли до утра 3 августа. Траурная церемония прошла в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

На прощание с легендарным комбатом пришли сотни людей – родные, друзья, побратимы и обычные жители города.

Стоит добавить, что Андрей Гергерт долгое время боролся с онкологическим заболеванием – он проходил терапию в клиниках Австрии, Киева и Львова.

Напомним, ранее появилось видео одной из самых блестящих штурмовых операций по уничтожению российского опорного пункта украинскими добровольцами.

Видео: facebook.com/Александр Ведмидь

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские военные обнаружили и обезвредили мину массового поражения НВУ-П "Охота", которую изготавливают только в России.

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