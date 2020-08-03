Українська
$ 27,68
32,78
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Западной Украины

Во Львове простились с Червнем, легендарным боевым командиром УДА (видео)

3 августа, 13:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

Андрея Гергерта похоронили на Лычаковском кладбище

Во Львове состоялась церемония прощания с легендарным командиром добровольческого батальона "Аратта", заместителем командующего Украинской добровольческой армии Андреем Гергертом (позывной "Червень"), который умер 1 августа после тяжелой болезни.

После двухдневного прощания с бойцом, его похоронили на Лычаковском кладбище, сообщили на официальной странице добровольческого подразделения в Facebook.

Накануне похорон во львовском Доме воина состоялась заупокойная служба, а цветы и венки к гробу воина люди несли до утра 3 августа. Траурная церемония прошла в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

На прощание с легендарным комбатом пришли сотни людей – родные, друзья, побратимы и обычные жители города.

Стоит добавить, что Андрей Гергерт долгое время боролся с онкологическим заболеванием – он проходил терапию в клиниках Австрии, Киева и Львова.

Напомним, ранее появилось видео одной из самых блестящих штурмовых операций по уничтожению российского опорного пункта украинскими добровольцами.

Видео: facebook.com/Александр Ведмидь

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские военные обнаружили и обезвредили мину массового поражения НВУ-П "Охота", которую изготавливают только в России.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Львов похороны прощание комбат уда Андрей Гергерт

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"До сих пор не могу сесть в транспорт": заложница "луцкого террориста" рассказала о захвате автобусаЗапад
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристка
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристкаОдесса
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилось
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилосьЗапад
Любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом: фото и видео
Любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом: фото и видеоЗапад
"Утонувшие" поля и целый город без воды: в Хмельницкой области пронесся ураган (фото, видео)Запад
Наперекор Минздраву: в Луцке собираются признать решение о
Наперекор Минздраву: в Луцке собираются признать решение о "красной" зоне неконституционнымУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять