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Умер комбат Червень, командир добровольцев УДА

1 августа, 18:47

Руслан Ровик Руслан Ровик

Андрей Гергерт долгое время боролся с онкологией

Умер заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт (позывной Червень).

Как сообщается на странице подразделения в Facebook, командир добровольцев умер после длительной болезни.

"Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата, друга, Червня Андрея Гергерта. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа", – говорится в сообщении.

В батальоне добавили, что "небесный батальон пополнился еще одним Героем Украины, который преданно защищал независимость Родины".

В сообщении указано, что Гергерт долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Ранее в Сети появлялись сообщения о том, что бойцу поставили диагноз "рак желудка", он лечился в Австрии, Киеве и Львове, но болезнь прогрессировала.

Напомним, ранее появилось видео одной из самых блестящих штурмовых операций по уничтожению российского опорного пункта украинскими добровольцами.

Видео: facebook.com/Александр Ведмидь

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские военные обнаружили и обезвредили мину массового поражения НВУ-П "Охота", которую изготавливают только в России.

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онкология комбат доброволец уда Андрей Гергерт

Источник: Сегодня

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