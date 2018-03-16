Во Львове пьяный водитель таранил машину копов, а потом просил наказать пассажира

Сегодня, 17:50

Пьяный протаранил патрульное авто и уговаривал полицейских признать виновником своего пассажира


Во Львове пьяный водитель Volkswagen протаранил машину патрульной полиции, которая от удара вылетела на встречную полосу и чудом не врезалась в микроавтобус.

В результате один из копов получил ушиб шеи, а у водителя-виновника сломаны два ребра, при этом он упрашивал полицейских, чтобы те записали в протоколе, что за рулем сидел его пассажир, причем сам пассажир был не против.

"Смотрите, решаем вопрос, ехал брат. Закрываем вопрос. – Вы мне скажите, как мужчина мужчине, вы принимали алкоголь? Ну, было немного", – такой диалог произошел между патрульным и нарушителем.

В свою очередь, заместитель начальника патрульной полиции Львовской области Владимир Струк рассказал другую версию событий.

"Управлял автомобилем Volkswagen мужчина в военной форме, который признался, что он военный, и имел явные признаки алкогольного опьянения. По словам водителя, он несколько дней нес службу, после этого распивал спиртные напитки. Во время движения он не выдержал дистанции, совершил наезд на автомобиль патрульной полиции", – сообщил он.

Напомним, ранее во Львове копы остановили машину, за рулем которой сидел пьяный главврач одной из больниц города.

А в Одессе пьяный водитель решил устроить стрельбу на ходу прямо из окна машины.

Также мы сообщали, как в поезде Одесса-Киев пьяный сотрудник Национальной полиции устроил стрельбу в вагоне
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Источник:

"Сегодня"

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