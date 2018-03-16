Под Днепром водитель задавил мужчину и скрылся с места ДТП

Сегодня, 12:41

По словам родственников погибшего, он работал на СТО и шел домой пешком вдоль трассы


Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Вчера, 15 марта, около 23:00, на развилке в направлении Каменского Днепропетровской области случилось ДТП. Неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает Информатор с места события.

По словам патрульных, об аварии сообщили водители, которые ехали в сторону Каменского. Судя по осколкам на месте происшествия, у автомобиля повреждена одна из фар и оторвалось боковое зеркало.

На место приехали родственники погибшего. По их словам, мужчину зовут Александр и жил он в поселке Горького.

"Он работал на СТО, что в Краснополье. Шел домой пешком, так как у него не было денег на проезд. Я ему предлагала, чтобы он сел в маршрутку, а я поднесла деньги на остановку. Но он отказался", — рассказала Ирина, гражданская жена погибшего.

На месте работают патрульная полиция, судмедэксперты, следственно-оперативная группа. Выясняются подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что автомобиль инкассаторов сбил женщину в Днепропетровской области.

Напомним, возле Львова работница таможни за рулем Kia сбила двоих мужчин. "В результате наезда 53-летний местный жители и 37-летний житель Бродовского района получили телесные повреждения и были госпитализированы", – сообщает львовская полиция.

Также мы писали, что в Одессе лихач убил людей на тротуаре.
авария, ДТП, водитель, сбил, скрылся

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