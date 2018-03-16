Под Днепром водитель задавил мужчину и скрылся с места ДТП
По словам родственников погибшего, он работал на СТО и шел домой пешком вдоль трассы
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Вчера, 15 марта, около 23:00, на развилке в направлении Каменского Днепропетровской области случилось ДТП. Неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает Информатор с места события.
По словам патрульных, об аварии сообщили водители, которые ехали в сторону Каменского. Судя по осколкам на месте происшествия, у автомобиля повреждена одна из фар и оторвалось боковое зеркало.
На место приехали родственники погибшего. По их словам, мужчину зовут Александр и жил он в поселке Горького.
"Он работал на СТО, что в Краснополье. Шел домой пешком, так как у него не было денег на проезд. Я ему предлагала, чтобы он сел в маршрутку, а я поднесла деньги на остановку. Но он отказался", — рассказала Ирина, гражданская жена погибшего.
На месте работают патрульная полиция, судмедэксперты, следственно-оперативная группа. Выясняются подробности происшествия.
Ранее сообщалось, что автомобиль инкассаторов сбил женщину в Днепропетровской области.
Напомним, возле Львова работница таможни за рулем Kia сбила двоих мужчин. "В результате наезда 53-летний местный жители и 37-летний житель Бродовского района получили телесные повреждения и были госпитализированы", – сообщает львовская полиция.
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