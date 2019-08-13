Во Львове разыскивают мужчину, средь бела дня ограбившего продуктовый магазин

Иллюстрация. Фото: ipne.ws

Во Львове во вторник, 12 августа, произошло ограбление продуктового магазина на улице Владимира Великого. Полиция разыскивает подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области, инцидент произошел около 17:00. В один из магазинов продуктов забежал человек в балаклаве и, угрожая продавщице предметом, походим на пистолет, завладел деньгами из кассы. После этого мужчина скрылся с места преступления.

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"В городе введен план "Сирена". Полицейские принимают все меры для установления личности и задержанию злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации преступления", – уточнили в полиции.

Приметы нападавшего: невысокого роста, был одет в свитер темного цвета со светлыми полосами, темные брюки.

Не так давно во Львове полицейские задержали домушника, который принес на ограбление лестницу. Как выяснилось, полицию вызвали жители одного из многоквартирных домов города, которые заметили, что возле их дома ходит подозрительный незнакомец. Когда копы приехали на место, увидели лестницу у открытого окна балкона на первом этаже. Патрульные полезли вовнутрь и задержали в квартире вора с поличным.

Также сообщалось, что в Тернопольской области двое мужчин пытали знакомого раскаленным утюгом, заподозрив его в краже золотого украшения. Таким образом мучители выбивали из него признания.

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