Во Львове с COVID-19 госпитализировали работников лабораторного центра: в каком они состоянии

Во Львове, где не утихает эпидемия коронавируса, COVID-19 обнаружили у работников областного лабораторного центра. Шесть заболевших госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу, еще пятеро находятся на самоизоляции. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, пишет Zaxid.net.

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По словам Тимко, пациенты в состоянии средней тяжести.

Заместитель директора лабораторного центра Олег Когут рассказал, что работники, у которых нашли коронавирусную инфекцию, заразились в быту. По его словам, они не имели отношения ни к отбору проб, ни к проведению ПЦР-исследований.

"Среди тех, кто попал в больницу, к счастью, тяжелых больных нет. Их состояние средней тяжести. Есть и работники, у которых обнаружили коронавирус, но у которых нет никаких симптомов. (…) Они находятся на самоизоляции. Сегодня снова сдавали биоматериал на ПЦР-исследования. Ждем результатов", - сказал Олег Когут.

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Напомним, мы сообщали, что во Львове от коронавируса умерла директор областного лабораторного центра Минздрава Галина Михальчук. Женщина многие годы своей жизни посвятила медицине.

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Недавно во Львове местные власти на фоне роста числа зараженных коронавирусом решили запретить работу ночных развлекательных заведений.

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