Во Львове ищут взрывчатку в трех бизнес-центрах

Сегодня, 13:53

Накануне 8 Марта в Центр безопасности города пришло электронное  письмо на русском языке о закладке взрывчатки


Людей эвакуировали. Фото: Варта-1

Людей эвакуировали. Фото: Варта-1

Людей эвакуировали. Фото: Варта-1

Людей эвакуировали. Фото: Варта-1

Во Львове сегодня, 7 марта, около 11.30 в полицию поступило сообщение от работников Центра безопасности города, что на их электронный адрес пришло письмо на русском языке о закладке взрывчатки.

"Взрывчатку ищут в трех заведениях города на улицах Промышленной, 52, Героев УПА, 73 и Богдана Хмельницкого, 176. Сейчас на местах происшествий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других служб", – сообщает львовская полиция.

Напомним, недавно во Львове, в "черную пятницу", аноним сообщил о минировании двух крупнейших торговых центров: "Форум" на ул. Под Дубом, 7-Б. Второй торговый центр – Victoria Gardens на ул.Кульпарковская, 226-А.

Ранее сообщалось, что  во Львове и Тернополе на городских вокзалах искали взрывчатку.  В   полицию поступил анонимный звонок, что Главный железнодорожный вокзал Львова заминированБыли обследованы помещения вокзала, и прилегающая к нему территорию, но ничего опасного  не нашли. Всего эвакуировали с вокзала около 400 человек. Почти в то же время, в Тернополе, появилось сообщение, что заминированы два  вокзала – автобусный и железнодорожный. Но сообщение тоже оказалось ложным.

Также мы писали, что в  Киеве полиция проверила поезд "Киев – Львов" из-за сообщения о минировании.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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