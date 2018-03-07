Во Львове ищут взрывчатку в трех бизнес-центрах

Во Львове сегодня, 7 марта, около 11.30 в полицию поступило сообщение от работников Центра безопасности города, что на их электронный адрес пришло письмо на русском языке о закладке взрывчатки.

"Взрывчатку ищут в трех заведениях города на улицах Промышленной, 52, Героев УПА, 73 и Богдана Хмельницкого, 176. Сейчас на местах происшествий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других служб", – сообщает львовская полиция.

Напомним, недавно во Львове, в "черную пятницу", аноним сообщил о минировании двух крупнейших торговых центров: "Форум" на ул. Под Дубом, 7-Б. Второй торговый центр – Victoria Gardens на ул.Кульпарковская, 226-А.

Ранее сообщалось, что во Львове и Тернополе на городских вокзалах искали взрывчатку. В полицию поступил анонимный звонок, что Главный железнодорожный вокзал Львова заминирован. Были обследованы помещения вокзала, и прилегающая к нему территорию, но ничего опасного не нашли. Всего эвакуировали с вокзала около 400 человек. Почти в то же время, в Тернополе, появилось сообщение, что заминированы два вокзала – автобусный и железнодорожный. Но сообщение тоже оказалось ложным.

Также мы писали, что в Киеве полиция проверила поезд "Киев – Львов" из-за сообщения о минировании.