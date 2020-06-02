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Во Львове умерли еще два человека с COVID-19: что о них известно

2 июня, 10:50

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекция в регионе унесла жизни 59 человек

Во Львове, в котором решили не смягчать карантин, зафиксировали еще две смерти от коронавируса. Инфекцию побороть не удалось двум женщинам, сообщили в пресс-службе местного горсовета.

В частности, от COVID-19 скончалась 79-летняя жительница Львова. Женщина умерла в 8-й городской клинической больницы еще 22 мая. Коронавирус у нее подтвердили уже после смерти. Пациентка, кроме коронавируса, болела сахарным диабетом.

Также от коронавируса умерла 50-летняя женщина. Львовянка стала 59 жертвой инфекции в области. Сначала зараженную лечили в 5-й городской больнице, но 29 мая ее перевели в областную инфекционную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти жизнь пациентки врачам не удалось.

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Но в то же время в местном горсовете уверяют, что ситуация с коронавирусом во Львове стабилизируется.

"Ситуация с коронавирусом в городе стабилизируется. За последние сутки проведено 506 ПЦР-анализов, из которых 34 положительных, что составляет 7%. За эти же сутки выписаны 17 человек. То есть в целом ситуация улучшается", – рассказала заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

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Отметим, что на данный момент во Львовской области коронавирусом заразились 1734 человек. 59 инфицированных умерли, а 438 пациентов удалось вылечить.

Напомним, не так давно во Львовской области зафиксировали рекордный прирост больных COVID-19.

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Кроме того, мы рассказывали, что во Львове от коронавируса умерла врач.

Как с COVID-19 в Украине борются медики – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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