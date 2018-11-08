Во Львове в маршрутке умерла женщина

Женщине внезапно стало плохо в маршрутке и она скончалась до приезда медиков

Во Львове в пригородной маршрутке умерла 60-летняя женщина. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на региональное управление Нацполиции в среду, 7 ноября.

"Женщина умерла в маршрутке №131, курсирующий по маршруту Рясное-Русское – King Cross Leopolis. Женщине внезапно стало плохо в маршрутке и она скончалась до приезда медиков", – говорится в сообщении.

Правоохранители, выяснили, что умершей является львовянка. Ее тело направят на судебно-медицинскую экспертизу.

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Напомним, в январе 2018 года в киевском автобусе умер мужчина. Погибший ехал на работу и сидел в кабине автобуса вместе с водителем. ЧП произошло около 19:30 возле пересечения улиц Вышгородской и Мостицкой.

Кроме того, в июле в киевском трамвае умер пожилой пассажир. Трагедия случилась в трамвае №14 возле остановки по адресу улица Довнар-Запольского.

Также мы писали, что 23 октября посреди улицы на Шулявке умер мужчина. Человек внезапно скончался, ожидая приезда трамвая. Смерть произошла на остановке на пересечении улиц Дегтяревской и Шевцова.