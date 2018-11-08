Во Львове в маршрутке умерла женщина

Сегодня, 02:45

Женщине внезапно стало плохо в маршрутке и она скончалась до приезда медиков

Фото: Игорь Зинкевич / Facebook
Фото: Игорь Зинкевич / Facebook

Во Львове в пригородной маршрутке умерла 60-летняя женщина. Об этом сообщает Zaxid.net  со ссылкой на региональное управление Нацполиции в среду, 7 ноября.

"Женщина умерла в маршрутке №131, курсирующий по маршруту Рясное-Русское – King Cross Leopolis. Женщине внезапно стало плохо в маршрутке и она скончалась до приезда медиков", – говорится в сообщении.

Правоохранители, выяснили, что умершей является львовянка. Ее тело направят на судебно-медицинскую экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, в январе 2018 года в киевском автобусе умер мужчина. Погибший ехал на работу и сидел в кабине автобуса вместе с водителем. ЧП произошло около 19:30 возле пересечения улиц Вышгородской и Мостицкой.

Кроме того, в июле в киевском трамвае умер пожилой пассажир. Трагедия случилась в трамвае №14 возле остановки по адресу улица Довнар-Запольского.

Также мы писали, что 23 октября посреди улицы на Шулявке умер мужчина. Человек внезапно скончался, ожидая приезда трамвая. Смерть произошла на остановке на пересечении улиц Дегтяревской и Шевцова.
маршрутка, Львов, женщина, скончалась

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львове в маршрутке умерла женщина". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве на парковке внезапно умер мужчина

Вчера, 12:39

Медики не успели помочь, у мужчины случился сердечный приступ

Запорожье

Фото: Акцент

В Запорожье умер мужчина, раненый в страшном ДТП с грузовиком и маршруткой

Вчера, 12:27

Число жертв "курортной" аварии возросло до восьми человек, шестеро из них - дети
Загрузка...

Запорожье

Фото: IPnews

В Запорожье штанга троллейбуса упала на маршрутку: пятеро пострадавших, появились фото и видео

3 Ноября, 03:03

В результате инцидента пострадал ребенок, двое подростков и двое мужчин

Происшествия

В Ирпене на полном ходу из маршрутки выпала школьница

2 Ноября, 15:43

Девочка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой

Днепр

Фото: Информатор

В Днепре маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик: пострадали три человека

2 Ноября, 11:14

Двух женщин и мужчину госпитализировали в больницу

Запорожье

Фото: Голос Запорожья

В Запорожье подорожает проезд в общественном транспорте

29 Октября, 18:54

Тарифы повысятся и в маршрутках, и в муниципальном транспорте
Загрузка...