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Во Львове в жилом доме нашли тела двух пожилых женщин

Сегодня, 13:28

На телах погибших обнаружили следы насильственной смерти

Фото: ГУНП во Львове
Фото: ГУНП во Львове.
Во Львове в жилом доме нашли тела двух пожилых женщин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f4e/336/5c9f4e3365815.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f4e/336/5c9f4e3365815.jpg Запад На телах погибших обнаружили следы насильственной смерти

Во Львове правоохранители расследуют убийство двух женщин, тела которых нашли в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 29 марта мужчина сообщил полицейским, что он в течение длительного времени не может связаться со своими родственницами, проживающих в частном доме во Франковском районе города. В доме полицейские нашли мертвыми 62 и 82-летних местных жительниц. На телах женщин обнаружили следы насильственной смерти.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно во Львовской области в одном из частных домов райцентра местный житель обнаружил тело своей 82-летней родственницы. Во время досудебного расследования было установлено, что к совершению убийства причастен 54-летний племянник погибшей, с которым они жили в одном доме. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). 

Кроме того, ранее в Трускавце средь бела дня в канаве обнаружили тело неизвестного.

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