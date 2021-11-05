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Во Львове ввели новые карантинные ограничения: как будут работать заведения питания

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
5 ноября, 20:52
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В ресторанах и кафе ввели комендантский час
Во Львове ужесточили карантинные ограничения в заведениях питания/Коллаж: Сегодня
Во Львове ужесточили карантинные ограничения в заведениях питания/Коллаж: Сегодня

Во Львове, где введена красная зона карантина, будеть действовать комендантский час в кафе и ресторанах.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Правила для заведений питания

Работа заведений общественного питания разрешена от 6:00 до 23:00. После 23 часов заведения смогут работать на вынос. Заказы должны выдаваться через специальное окошечко или другим способом. Кроме того, заведениям после 23 нельзя торговать алкогольными напитками.

Правила для курьеров

Курьер или тот, кто забирает еду на доставку, не должен заходить внутрь помещения.

"Условно, если человек хочет пойти купить круассан или заказать кофе, то он будет иметь такую возможность. Однако возле такого заведения не должно быть скопления". — отметил заместитель городского головы Андрей Москаленко.

Еще одна область оказалась в шаге от красной зоны

Черкасская область оказалась на грани красной зоны карантина. В регионе превышены два эпидемических показателя.

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На сегодня превышен коэффициент выявления случаев инфицирования 26,6% (должно быть менее 20%) и уровень госпитализации – 60,4% (должно быть меньше 60%).

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