Во львовском парке нашли пакет с боевыми гранатами

Боеприпасы оказались в озере посреди популярного места отдыха

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Во Франковском районе Львова посреди парка "Песчаные озера" обнаружили пакет, в котором оказалось 11 боевых гранат.

Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, сумку нашли в парковом озере 9 июля, в ней находились три гранаты Ф-1 и восемь РГД-5. Место обнаружения боеприпасов находилось под охраной наряда полиции. Происхождение боеприпасов устанавливается.

Стоит отметить, что парк является местом отдыха жителей микрорайона "На Байках" ("Новый мир") с населением около 15 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что в лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек. Как выяснилось, погибший был жителем поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.

Ранее в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

Также мы сообщали о подрыве гранаты в помещении банка в Луганской области.

А в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.

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