Во львовском парке нашли пакет с боевыми гранатами
Боеприпасы оказались в озере посреди популярного места отдыха
Во Франковском районе Львова посреди парка "Песчаные озера" обнаружили пакет, в котором оказалось 11 боевых гранат.
Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, сумку нашли в парковом озере 9 июля, в ней находились три гранаты Ф-1 и восемь РГД-5. Место обнаружения боеприпасов находилось под охраной наряда полиции. Происхождение боеприпасов устанавливается.
Стоит отметить, что парк является местом отдыха жителей микрорайона "На Байках" ("Новый мир") с населением около 15 тысяч человек.
Ранее мы сообщали о том, что в лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек. Как выяснилось, погибший был жителем поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.
Ранее в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.
Также мы сообщали о подрыве гранаты в помещении банка в Луганской области.
А в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.
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