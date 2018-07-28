Во Львовской области 17-летняя беременная обратилась в больницу из-за насморка и вскоре умерла

Во Львовской области 17-летняя беременная девушка, которая обратилась в больницу из-за температуры и насморка, умерла в течении нескольких часов после госпитализации в стационар.

Девушка отправилась в поликлинику в соседнем населенном пункте, где семейный врач перенаправил ее на стационар в Новороздильскую городскую больницу – через пять часов беременная скончалась.

Причина, которую указали в свидетельстве о смерти – сердечно-легочная недостаточность и вирусная инфекция, врачи также допускают гипертоксическую форму менингококковой инфекции.

"Фактически давление не определялось. Дыхание не было самостоятельным, уже начинались изменения кожи. Ну, и различные процессы, такие, которые свидетельствовали, что сердечная деятельность уже была остановлена", – сказал старший ординатор реанимационного отделения Олег Стець.

В тоже время родственники жертвы уверены, что причиной смерти стала врачебная ошибка. По их мнению, доктора вкололи девушке антибиотик, на который у той была аллергия.

"Задушили заживо. Вкололи ей антибиотик и говорят, что у нее была инфекция. У нее была аллергия на антибиотик", – утверждает тетя погибшей.

При этом, никому из родных достоверно неизвестно, как и чем лечили пациентку – несовершеннолетнюю госпитализировали на стационарное лечение без присутствия родственников.

В настоящее время правоохранители выясняют, виновны ли врачи в смерти девушки, которая не дожила до своего совершеннолетия три месяца. Полиция открыла производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Как сообщалось, в Запорожье врачей обвинили в халатности, которая стоила жизни мужчине.

А пенсионер из Фастова отдал последние деньги столичному офтальмологу, а потом не узнал себя в зеркале.

Также мы писали о фатальной халатности, при которой врачи районной больницы лечили заворот кишечника у ребенка минералкой.