Фатальная халатность: врачи районной больницы лечили заворот кишечника у ребенка минералкой

12-летнему Роману Кулаку из Львовской области, у которого вдруг заболел живот, медики поставили неправильный диагноз. Несколько часов упущенного времени привели к ужасной трагедии.

Просматривая домашний фотоальбом, родители вспоминают каждое мгновение, когда их сын был рядом…

"Мы его так любили, это было такое солнышко маленькое. Для меня он там дальше сидит – в кабинете на кресле, и просто где-то вышел на минутку и зайдет", – рассказывает мама мальчика Наталья Кулак.

Каждое лето Рома ездил в село к бабушке. Школьник любил проводить у нее каникулы. Так было и в прошлом году. В одно мгновение у ребенка очень заболел живот. А также спина, и давило в груди. Испуганные родственники сразу вызвали скорую помощь. 12-летнему Роме врачи поставили диагноз – тепловой удар. И сделали парню несколько уколов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Врача себе выбрали уже пять миллионов украинцев

Уколы не помогли, а даже наоборот – Роме становилось хуже, а боль усиливалась. Поэтому медики решили везти ребенка в районную больницу – в Жидачов. Там Роме поставили другой диагноз и начали лечить от отравления. Однако, по словам отца, кроме кардиограммы и общего анализа крови медики не провели больше никаких обследований.

"Лечить сына, который уже стонал от боли в животе, назначили обычной минералкой.

Вот такие "записки сумасшедшего". Вот, Боржоми педиатр прописала ... Валерьянка болгарская для успокоения, потому что, как написали врачи, "он какой-то нервный", – говорит отец ребенка Владимир Кулак.

Пока мальчик лежал в больнице, к нему время от времени подходили то инфекционист, то педиатр, то невропатолог, то хирург. И ни один из врачей не брался делать какое-либо заключение. Только наблюдали, и каждый раз назначали новые препараты.

Через пять часов состояние мальчика значительно ухудшилось. И только тогда медики решили сделать ультразвуковое исследование (УЗИ).

"Врач, которая делала УЗИ, она написала, поставила три восклицательных знака (напротив диагноза – ред.). Это угроза. Это она отмечала. Чрезмерно выраженный метеоризм кишечника", – рассказывает Владимир Кулак.

Три восклицательных знака! Угроза! Но врачи и дальше ничего не делали. В районной больнице Рому продержали более 12 часов.

"Никто там больше никаких действий не предпринимал. Ребенок лежал, у ребенка была икота. Икота была до трех ночи. И только в три часа ночи они уже спохватились, начали думать, что делать. И отправили ребенка во Львов", – рассказывает отец мальчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украинцам утвердили тарифы на лечение – 370 грн в год

Медики Львовского "Охматдета" были шокированы. Ребенок был почти без сознания. И что самое страшное – лечили его неправильно. Врачи не давали никаких прогнозов, ведь было потеряно самое важное – время.

Уже без сознания мальчика повезли в операционную. Две очень сложные операции и страшный вердикт врачей – у Ромы был не тепловой удар, не отравление, а заворот кишечника.

"Мы начали говорить: "Рома, ты нас слышишь? Это мама. возьми меня за руку". И он меня схватил", – говорит Наталья Кулак.

Но чуда не произошло...

Владимир убежден: его сын был бы жив, если бы врачи не тянули, сразу сделали все обследования, установили точный диагноз и вовремя оказали медицинскую помощь. Любой ценой мужчина решил доказать вину медиков. Начал изучать все документы, протоколы и выяснил: врачи сразу допустили ошибку и не сделали самое необходимое.

"Первое при таких острых болях в животе нужно по протоколу делать рентген. Рентген у них есть, есть рентгенологи. Есть лапароскопическая стойка в больнице, которую купили несколько лет назад за 20 тысяч евро", – рассказывает Владимир Кулак.

Клинико-экспертная комиссия МОЗ сделала вывод – 12-летний Роман умер вследствие неправильного диагноза медиков. Но кто конкретно виноват в его смерти? Врачи из районной больницы только разводят руками и перекладывают вину друг на друга.

Как оказалось, в истории болезни – полный беспорядок. Даты и время осмотра не совпадают, а выводы и вовсе исправлены. Возбудили уголовное дело. К трагедии считают причастными не менее четырех врачей – это инфекционист, педиатр и двое хирургов.

Нашим журналистам удалось пообщаться с главным врачом Жидачовской ЦРБ Богданом Бойчуком. Судя по логике руководителя медучреждения, ребенок умер не в его больнице, а уже во Львове, поэтому, какие могут быть к нему вопросы?

Корреспондент (К): Как оказалось так, что у ребенка заворот кишок, привезли его в больницу с солнечным тепловым ударом, а лечили от отравления?

Главврач (ГВ): Отравление – не было такого диагноза.

К: А какой диагноз был?

ГВ: А какой диагноз был? Ребенок у нас пробыл 10 часов 25 минут. И транспортирован.

К: За эти 10 часов что вы сделали?

ГВ: Осмотрел врач, сделаны анализы клинико-диагностической лабораторией, сделано УЗИ.

К: И к какому выводу пришли врачи?

ГВ: В три часа поставлен диагноз – острая кишечная непроходимость.

К: То есть с пяти вечера до трех ночи вы не могли поставить диагноз?

ГВ: Врач поставил диагноз тогда, когда увидел симптоматику, которая характерна.

К: То есть весь этот промежуток времени врачи ничего не делали, потому что они не знали, какой диагноз?

ГВ: Ну, в медицине так есть – для того, чтобы поставить диагноз, надо время.

К: А в каком веке мы живем?

ГВ: В 21-м.

К: И что, в 21-м веке заворот кишок нельзя определить?

ГВ: Это не заворот кишок, я категорически не согласен с тем диагнозом.

Согласен или нет, но документы (результаты вскрытия тела) говорят сами за себя. Несмотря на это, главврач продолжает стоять на своем. Однако, признался – после трагического случая с Романом провел служебное расследование и уволил двух врачей: педиатра и инфекциониста. А вот за что именно – не говорит. Двоих уволили, а еще двое медиков, которые обследовали мальчика, до сих пор работают в этой же больнице.

Почти год длится следствие по этому делу. Однако, ни одному из врачей правоохранители до сих пор не выдвинули обвинение. Говорят, у них нет для этого достаточно оснований. А отец мальчика убежден, что дело специально затягивают.

От врачебной ошибки в Украине каждый день умирает 6-7 человек. А 20 пациентов из-за халатности или непрофессионализма медиков становятся инвалидами. Пугающая статистика ценою в жизнь.