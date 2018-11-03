Во Львовской области 20-летний парень погиб под поездом

В пятницу вечером, 2 ноября, на станции "Сколе" электропоезд №6157 сообщением "Львов-Лавочное" смертельно травмировал парня 1998 года рождения. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

В сообщении указано, что парень был жителем села Коростов Сколевского района. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее мы писали, что под поезд попал мужчина на Демеевке.

Напомним, 19 октября пьяная компания в Киеве отдыхала на рельсах, в результате чего поезд насмерть сбил мужчину. Поезд "Интерсити" наехал на мужчину на станции "Фармацевтическая".

Кроме того, в Киевской области за сутки 11 октября поезда сбили трех человек. Один мужчина погиб, второй остался без ноги, а третий – в реанимации. Так, ночью на ж/д станции "Васильков" грузовой поезд сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте. Мужчина умер, на вид пострадавшему было около 50 лет. В Березани пенсионер остался без ноги после попадания под поезд, он находится в больнице. Также в Тарасовке поезд сбил мужчину, он без сознания находится в реанимации. По всем фактам возбуждены уголовные производства.