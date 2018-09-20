В Донецкой области поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня, 14:59

От полученных травм пострадавший скончался в больнице

Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области

В Дружковке Донецкой области электропоезд сбил 35-летнего мужчину, который переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. Пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Трагедия произошла вечером 19 сентября на участке железнодорожных путей, который не имеет пассажирского перехода. Мужчина вышел на колеи с велосипедом в руках и не заметил, что в его сторону двигался поезд. В это время машинист подал предупредительный сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Скорее всего, мужчина не слышал сигнала поезда из-за того, что был в наушниках.

"Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

Напомним, в Харькове в ночь на 10 сентября на железнодорожном переезде в Холодногорском районе поезд насмерть сбил человека, сидевшего на рельсах

Ранее в Житомирской области поезд пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах
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