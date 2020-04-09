Во Львовской области – две новые смерти от СOVID-19: что известно о пациентах

У пациентов были сопутствующие заболевания

Во Львовской области от коронавирусной инфекции СOVID-19 умерли еще два человека – 50-летний мужчина и 68-летняя женщина.

Как стало известно, мужчина скончался от вируса вечером 7 апреля.

"Это – 50-летний мужчина. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили вчера ночью, 7 апреля. Мужчину доставили в Клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью. Несмотря на усилия медиков, реанимационную помощь мужчина скончался", – рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

Как рассказали в городском управлении здравоохранения, мужчина был жителем Зимней Воды. В больницу он попал 3 апреля с острой хирургической патологией. Когда у него появился кашель, мужчине провели экспресс-тест, но результат был отрицательный. Результат ПЦР-тестирование стал известен уже после смерти пациента, и он подтвердил коронавирус. Инфицированного уже похоронили.

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Третьей жертвой коронавируса в регионе стала 68-летняя женщина. Она скончалась сегодня ночью, 9 апреля.

"У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили неделю назад. Женщина проходила лечение в областной инфекционной клинической больнице", – отметил Васько.

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Кроме того, в инфекционной больнице сегодня, 9 апреля, умер еще один мужчина с пневмонией. У него также подозревают коронавирус.

Напомним, первую смерть от коронавируса во Львовской области зафиксировали 5 апреля. Житель Львова находился на лечении в Центре легочного здоровья. Пациенту было 69 лет, он пенсионер.

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