Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львовской области горело общежитие: есть пострадавшие

Сегодня, 11:26

Также на Прикарпатье во время пожара погиб мужчина

Фото: ГСЧС
Во Львовской области горело общежитие: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d4a/d14/5c5d4ad149b2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d4a/d14/5c5d4ad149b2b.jpg Запад Также на Прикарпатье во время пожара погиб мужчина

Во Львовской области и на Прикарпатье в ночь на 8 февраля произошло два пожара: горело общежитие и частный дом, который тушили более двух часов.

"Около 03:05 поступило сообщение о пожаре в г. Дрогобыч на ул. Пушкина в комнате на четвертом этаже 5-этажного общежития, принадлежащего Дрогобычскому профессионально-политехническому лицею", – сообщают  в ГСЧС.

В момент возникновения пожара в комнате находились двое студентов. Пожар вызвал плотное задымление в помещении. Из общежития пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.

В результате пожара отравились продуктами горения три человека. В состоянии средней степени тяжести их госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу.

Пожар был локализован в 03:38, и ликвидирован полностью в 3:58. Огнем уничтожено комнату на площади 12 кв.м и поврежден коридор.

В соседней Ивано-Франковской области 8 февраля около двух ночи начался пожар жилого дома в селе Прикмыще Городенковского района.

"К месту вызова были направлены спасатели. На пожаре обнаружено тело хозяина дома 1987 г.р. В 3:40 пожар локализовали, а в 4:21 – ликвидировали", – добавляют в ГСЧС.

Причина возникновения пожаров – устанавливается.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, спасатели, Прикарпатье, дым

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области горело общежитие: есть пострадавшие". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре пожар в жилом доме унес жизнь мужчины

Вчера, 15:36

Причину возгорания устанавливают правоохранители

На Троещине завалившая мусором квартиру женщина терроризирует соседей

Вчера, 13:47

Жительница улицы Лисковской живет в антисанитарии и регулярно устраивает в своем жилище пожары

В Донецкой области вспыхнул частный дом: погибла женщина

Вчера, 12:00

Причину возгорания выясняют специалисты

Смертельный пожар в Париже: что известно о психбольной поджигательнице

Вчера, 11:50

В последний раз виновница случившегося покинула психбольницу за несколько дней до пожара

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм