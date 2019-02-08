Во Львовской области горело общежитие: есть пострадавшие

Также на Прикарпатье во время пожара погиб мужчина

Фото: ГСЧС

Во Львовской области горело общежитие: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d4a/d14/5c5d4ad149b2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d4a/d14/5c5d4ad149b2b.jpg 2019-02-08T11:26:00+02:00 Запад Также на Прикарпатье во время пожара погиб мужчина









Во Львовской области и на Прикарпатье в ночь на 8 февраля произошло два пожара: горело общежитие и частный дом, который тушили более двух часов.

"Около 03:05 поступило сообщение о пожаре в г. Дрогобыч на ул. Пушкина в комнате на четвертом этаже 5-этажного общежития, принадлежащего Дрогобычскому профессионально-политехническому лицею", – сообщают в ГСЧС.

В момент возникновения пожара в комнате находились двое студентов. Пожар вызвал плотное задымление в помещении. Из общежития пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.

В результате пожара отравились продуктами горения три человека. В состоянии средней степени тяжести их госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу.

Пожар был локализован в 03:38, и ликвидирован полностью в 3:58. Огнем уничтожено комнату на площади 12 кв.м и поврежден коридор.

В соседней Ивано-Франковской области 8 февраля около двух ночи начался пожар жилого дома в селе Прикмыще Городенковского района.

"К месту вызова были направлены спасатели. На пожаре обнаружено тело хозяина дома 1987 г.р. В 3:40 пожар локализовали, а в 4:21 – ликвидировали", – добавляют в ГСЧС.

Причина возникновения пожаров – устанавливается.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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