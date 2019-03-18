Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львовской области грузовик раздавил легковушку: четверо пострадавших

Сегодня, 10:55

Авария произошла на трассе Киев – Чоп

Фото: Нацполиция
Во Львовской области грузовик раздавил легковушку: четверо пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f5c/a00/5c8f5ca00bfea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f5c/a00/5c8f5ca00bfea.jpg Запад Авария произошла на трассе Киев - Чоп

Во Львовской области 18 марта, около 00.05 столкнулись грузовик и легковушка. Авария произошла на трассе Киев-Чоп в селе Песочная Николаевского района.

"Водитель грузового автомобиля Renault Magnum, 47-летний житель Харьковской области, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2109" под управлением 19-летнего жителя Стрыйского района. Последний остановился на запрещающий сигнал светофора", – сообщают в полиции.

В результате столкновения за медицинской помощью обратились водитель грузовика и трое пассажиров легковушки в возрасте 18 и 19 лет, их госпитализировали.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее мы писали о гибели восьми людей, включая ребенка, в результате ДТП на трассе Киев – Чоп во Львовской области.

Также ДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

Кроме этого,  сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Львов, грузовик, легковушка

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области грузовик раздавил легковушку: четверо пострадавших". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Жилянской Renault врезался на скорости в электроопору и полностью сгорел

Сегодня, 09:43

У водителя авто зафиксированы сотрясение головного мозга и открытый перелом ноги

В Таиланде автобус со школьниками попал в ДТП: погибла девочка, более 30 человек пострадали

Сегодня, 09:31

На момент аварии в автобусе находились 20 школьников и 19 учителей

В Ровенской области легковушка насмерть сбила пешехода

Вчера, 16:40

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Необычное ДТП во Львове: карета столкнулась с Lanos, а кучер сбежал, опубликовано видео

Вчера, 13:09

По словам очевидцев, аварию спровоцировал пьяный кучер

Дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Полина Уварова пыталась покончить с собой

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ребенок внутри матери: невероятное видео

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Певческий дуэт Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной покорил Сеть
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет