Во Львовской области грузовик раздавил легковушку: четверо пострадавших
Авария произошла на трассе Киев – Чоп
Во Львовской области 18 марта, около 00.05 столкнулись грузовик и легковушка. Авария произошла на трассе Киев-Чоп в селе Песочная Николаевского района.
"Водитель грузового автомобиля Renault Magnum, 47-летний житель Харьковской области, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2109" под управлением 19-летнего жителя Стрыйского района. Последний остановился на запрещающий сигнал светофора", – сообщают в полиции.
В результате столкновения за медицинской помощью обратились водитель грузовика и трое пассажиров легковушки в возрасте 18 и 19 лет, их госпитализировали.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Ранее мы писали о гибели восьми людей, включая ребенка, в результате ДТП на трассе Киев – Чоп во Львовской области.
Также ДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.
Кроме этого, сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.
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