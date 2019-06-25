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Во Львовской области химики "нагрели" бюджет на десять миллионов гривен

25 июня, 12:53

Также один из руководителей этого предприятия причастен к получению взяток

Фото: СБУ

Во Львовской области разоблачили и блокировали механизм растраты имущества в особо крупных размерах должностными лицами одного из государственных предприятий химической промышленности.

"Представители учреждения вносили недостоверные данные в инвентаризационные ведомости и бухгалтерские документы о производственных помещениях, которые затем разбирали на железобетонные конструкции и продавали по заниженной стоимости. Полученные средства участники противоправной схемы "отмывали" через подставные коммерческие структуры", – сообщают в СБУ.

В результате сделки государственный бюджет Украины недополучил свыше десяти миллионов гривен прибыли.
Также сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения одним из руководителей госпредприятия неправомерной выгоды за незаконную реализацию имущества.

А по выводам экспертов, деятельность злоумышленников могла привести к чрезвычайным событиям с тяжелыми последствиями в сфере экологической безопасности. Сейчас в рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия.

Ранее в Тернопольской области разоблачили аферу по хищению бюджетных денег, выделенных на капитальный ремонт дорог.

Ранее в Закарпатской области руководство одной из фирм обмануло банк и получило кредит на 7 миллионов долларов. В конечном результате полученные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе российских.

Кроме того, детективы НАБУ задержали чиновника "Укрзализныци" за растрату 13 млн гривен.

Также сообщалось, что в Лебедине Сумской области разгорелся скандал – община и чиновники подозревают руководство местной районной больницы в хищении средств.


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Тег бюджет, взятка, Львов, хищение

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