Во Львовской области химики "нагрели" бюджет на десять миллионов гривен
Также один из руководителей этого предприятия причастен к получению взяток
Во Львовской области разоблачили и блокировали механизм растраты имущества в особо крупных размерах должностными лицами одного из государственных предприятий химической промышленности.
"Представители учреждения вносили недостоверные данные в инвентаризационные ведомости и бухгалтерские документы о производственных помещениях, которые затем разбирали на железобетонные конструкции и продавали по заниженной стоимости. Полученные средства участники противоправной схемы "отмывали" через подставные коммерческие структуры", – сообщают в СБУ.
В результате сделки государственный бюджет Украины недополучил свыше десяти миллионов гривен прибыли.
Также сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения одним из руководителей госпредприятия неправомерной выгоды за незаконную реализацию имущества.
А по выводам экспертов, деятельность злоумышленников могла привести к чрезвычайным событиям с тяжелыми последствиями в сфере экологической безопасности. Сейчас в рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия.
Ранее в Тернопольской области разоблачили аферу по хищению бюджетных денег, выделенных на капитальный ремонт дорог.
Ранее в Закарпатской области руководство одной из фирм обмануло банк и получило кредит на 7 миллионов долларов. В конечном результате полученные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе российских.
Кроме того, детективы НАБУ задержали чиновника "Укрзализныци" за растрату 13 млн гривен.
Также сообщалось, что в Лебедине Сумской области разгорелся скандал – община и чиновники подозревают руководство местной районной больницы в хищении средств.
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