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СБУ задержала налоговика, торговавшего закрытами данными о военных

24 июня, 18:11

Взяточника накрыли в момент передачи флешки с информацией

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в систематических взятках начальника отдела обслуживания налогоплательщиков и предоставления административных услуг одного из подразделений налоговой инспекции Главного управления ГФС в Кировоградской области.

Как сообщает СБУ в Facebook, чиновник за различные суммы неправомерной выгоды продавал информацию из закрытых баз данных в отношении военнослужащих, в том числе участников АТО. Также злоумышленник сбывал сведения о подрядчиках, которые проводят ремонтные работы на территориях войсковых частей в регионе.

Правоохранители задержали чиновника на одной из городских улиц неподалеку рабочего места после получения очередной суммы взятки и передачи флэш-носителя с конфиденциальной информацией.

Задержание продажного налоговика.

Решается вопрос о сообщение фигуранту производства о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводилась совместно ГБР.

Как сообщалось, в Черкассах СБУ уличила в незаконном обогащении таможенников.

Ранее в Киеве на взятке задержали двух налоговиков

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Тег взятка, СБУ, кировоградская область, ГФС, ато, Кропивницкий, ГБР

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Сегодня

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