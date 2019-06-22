Требовали взятку в 500 тысяч гривен: СБУ разоблачила взяточников в Херсоне

Задержание провели прямо у банковской кассы, где брались деньги для взятки

СБУ разоблачила взяточников в Херсонской области. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на получении взятки директора коммунального предприятия "Агрофирма "Белозерский". Оперативники выяснили, что чиновник вместе со своим сообщником вымогали 500 тысяч гривен с частного предпринимателя.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, за эту сумму злоумышленники обещали "не создавать местному аграрному бизнесмену искусственных преград в его работе и в дальнейшем действовать вопреки интересам коммунального учреждения в судебных спорах".

Чиновника и его сообщника задержали после получения части взятки в сумме 450 тысяч гривен у кассы одного из банков в центре Херсона. Было открыто уголовное производство, фигурантам которого уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание подозреваемых проводилось СБУ совместно с Центральным аппаратом ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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