Требовали взятку в 500 тысяч гривен: СБУ разоблачила взяточников в Херсоне
Задержание провели прямо у банковской кассы, где брались деньги для взятки
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на получении взятки директора коммунального предприятия "Агрофирма "Белозерский". Оперативники выяснили, что чиновник вместе со своим сообщником вымогали 500 тысяч гривен с частного предпринимателя.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, за эту сумму злоумышленники обещали "не создавать местному аграрному бизнесмену искусственных преград в его работе и в дальнейшем действовать вопреки интересам коммунального учреждения в судебных спорах".
Чиновника и его сообщника задержали после получения части взятки в сумме 450 тысяч гривен у кассы одного из банков в центре Херсона. Было открыто уголовное производство, фигурантам которого уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Задержание подозреваемых проводилось СБУ совместно с Центральным аппаратом ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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