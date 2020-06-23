На Львовщине из-за ливней затопило село: появились фото и видео

Украину уже не первую неделю накрывают сильные дожди и ливни. Больше всего непогода разбушевалась на западе страны. В частности, во Львовской области после ливней из берегов вышла река Турянка.

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Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, паводковые воды затопили село Заречное в Стрыйском районе. В воде оказались около 100 жилых домов, 105 хозяйственно-нежилых сооружений, недействующая школа, ветеринарный пункт, два продуктовых магазина и клуб-библиотека.

На помощь жителям затопленного села отправили спасателей.

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"С помощью лодок и спасательных жилетов спасено 3 человека: мужчину, 1971 года рождения, женщину, 1974 года рождения, и женщину, 1960 года рождения, которая обратилась за медицинской помощью (состояние шока)", – рассказали в ГСЧС.

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Отметим, что местами уровень воды в Заречном достигал до метра. Сейчас в жилых домах он снизился до 15 сантиметров.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также напомним, что из-за дождей и сильного ветра в Украине без электроснабжения остались 209 населенных пунктов.

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Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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